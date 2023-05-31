وصفة مميّزة... حضّروا طبق الـChicken with Tarragon Butter على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

طبق الـChicken with Tarragon Butter على طريقة الشيف حنا طويل

حضّر الشيف حنا طويل في برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة شهية جداً وهي طبق الـChicken with Tarragon Butter.



كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟

