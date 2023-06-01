تعلّموا كيفية تحضير "الدجاج المشوي بالسبانخ والفيتا" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب عبر شاشة الـLBCI في حلقة الخميس من Morning Talk لتحضير طبق "الدجاج المشوي بالسبانخ والفيتا" الصحي واللذيذ.



ومن المكونات الأساسية لإعداد هذا الطبق الدجاج والسبانغ وكريمة الطبخ وجبنة الفيتا وجبنة البارميزان.



شاهدوا الفيديو أدناه لتحضير طبق "الدجاج المشوي بالسبانخ والفيتا" على طريقة الشيف فادي زغيب: