وصفة Crepe الـCannelloni بالدجاج الشهية... إليكم خطوات بسيطة لتحضيرها! (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في فقرة Kitchen أو مطبخ ضمن برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI وصفة Crepe الـCannelloni بالدجاج المميزة واللذيذة.



شاهدوا الفيديو أدناه وتعلّموا خطوات بسيطة لتحضيرها: