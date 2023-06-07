"شاورما السلمون" على طريقة الشيف حنا طويل... هل جربتم هذه الوصفة من قبل؟

حضر الشيف حنا طويل في حلقة يوم الأربعاء من البرنامج الصباحي Morning Talk ،عبر شاشة الـLBCI، وصفة "شاورما السلمون" الشهية والغريبة.إليكم الفيديو أدناه لتطلعوا على طريقة الشيف حنا الطويل في تحضير هذه الوصفة بطريقة مميزة.