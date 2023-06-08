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تعلّموا وصفة الـ"Cajun Grilled Chicken" المميزة واللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

عالم الطبخ
2023-06-08 | 07:53
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تعلّموا وصفة الـ&quot;Cajun Grilled Chicken&quot; المميزة واللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
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تعلّموا وصفة الـ"Cajun Grilled Chicken" المميزة واللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

إليكم وصفة الـ"Cajun Grilled Chicken" المميزة واللذيذة مع الشيف فادي زغيب!

حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الخميس من البرنامج الصباحي Morning Talk عبر شاشة الـLBCI وصفة الـ"Cajun Grilled Chicken" المميزة واللذيذة.

وأدناه تشاهدون فيديو لطريقة تحضير هذه الوصفة الشهية:

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