إليكم وصفة الـ" Chicken Roulade" مع "Mushroom Purée" المميّزة على طريقة الشيف حنا طويل

إليكم وصفة الـ" Chicken Roulade" مع "Mushroom Purée" المميّزة على طريقة الشيف حنا طويل



خلال البرنامج الصباحي Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، حضّر الشيف حنا طويل وصفة الـ" Chicken Roulade" مع "Mushroom Purée" المميّزة والشهية.



تعلّموا كيفية تحضير هذه الوصفة خطوة بخطوة من خلال مشاهدة الفيديو أدناه.