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وصفة لبنانية لذيذة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير "لبن امو" (فيديو)

عالم الطبخ
2023-06-12 | 09:29
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وصفة لبنانية لذيذة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير &quot;لبن امو&quot; (فيديو)
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وصفة لبنانية لذيذة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير "لبن امو" (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين في حلقة يوم الاثنين من برنامج  Morning Talk  الصباحي لتحضير طبق جديد لبناني بامتياز.

وحضّر الشيف في الحلقة وصفة "لبن امو" أو "شاكرية"، والتي تتضمن مكوّنات عديدة منها اللحم وأرز بسمتي وزيت الزيتون.
 
وقام الشيف فادي زغيب أيضاً بتحضير "المهلبية" مُستخدماً مكوّنات بسيطة ومتوفرة في كلّ منزل.

لتحضير طبق "لبن امو" على طريقة الشيف فادي شاهدوا الفيديو أدناه:
 

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عالم الطبخ

الشيف فادي زغيب

Morning Talk

طبق

لبن امو

شاكرية

اللحم

زيت الزيتون

أرز بسمتي

مهلبية.

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