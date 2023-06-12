وصفة لبنانية لذيذة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير "لبن امو" (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين في حلقة يوم الاثنين من برنامج Morning Talk الصباحي لتحضير طبق جديد لبناني بامتياز.



وحضّر الشيف في الحلقة وصفة "لبن امو" أو "شاكرية"، والتي تتضمن مكوّنات عديدة منها اللحم وأرز بسمتي وزيت الزيتون.

وقام الشيف فادي زغيب أيضاً بتحضير "المهلبية" مُستخدماً مكوّنات بسيطة ومتوفرة في كلّ منزل.



لتحضير طبق "لبن امو" على طريقة الشيف فادي شاهدوا الفيديو أدناه: