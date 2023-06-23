الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصفات أجنبية مميزة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير Fish Skewers Grill وAsian Salad (فيديو)

عالم الطبخ
2023-06-23 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصفات أجنبية مميزة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير Fish Skewers Grill وAsian Salad (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وصفات أجنبية مميزة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير Fish Skewers Grill وAsian Salad (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب في حلقة جديدة من برنامج Morning Talk مع وصفتين مميزتين من المطبخ الأجنبي، بعيداً عن المأكولات اللبنانية التقليدية.

وحضّر الشيف فادي زغيب طبق Fish Skewers Grill الّذي يتألف من فيليه السمك ، كما حضّر سلطة آسيوية أو Asian Salad.

لتعلم وصفة Fish Skewers Grill مع Asian Salad على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا هنا

آخر الأخبار

عالم الطبخ

الشيف فادي زغيب

Morning Talk

وصفة

طبق

مأكولات أجنبية

Fish Skewers Grilled

Asian Salad.

"دجاج جينوفيز"... هل جرّبتم هذه الوصفة من قبل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-05-26

وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-05-10

أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب

LBCI
عالم الطبخ
2023-04-28

فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة... هكذا حضّر الشيف فادي زغيب الوصفتين في Morning Talk (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-06-19

كباب الكرز... وصفة جديدة وشهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-06-22

"دجاج جينوفيز"... هل جرّبتم هذه الوصفة من قبل؟

LBCI
عالم الطبخ
2023-06-21

على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفة "الكفتة والبطاطا الحلوة" الشهية!

LBCI
عالم الطبخ
2023-06-20

تعلّموا كيفية تحضير "المجدرة الجنوبية" و"العثملية" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-06-19

كباب الكرز... وصفة جديدة وشهيّة نتعلّمها على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:41

القاصر مايا بيار ديب غادرت منزل ذويها ولم تعد...هل من يعرف مكانها؟

LBCI
خبر كاذب
12:19

ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟

LBCI
خبر عاجل
2023-06-20

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-21

الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023

LBCI
أخبار لبنان
07:30

لودريان يستكمل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين...

LBCI
أخبار لبنان
06:46

حمية من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلم الأولويات

LBCI
أخبار لبنان
06:32

منتخب لبنان للـ"ميني فوتبول" يعتذر عن عدم المشاركة في كأس العالم لكرة القدم المصغرّة لمشاركة إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:20

ميقاتي من مطار بيروت: لبنان لا يمكن أن يكون لا ممرًا ولا مصدّرًا لأي ممنوعات

LBCI
أخبار لبنان
16:33

السفير السعودي يقيم عشاء تحت عنوان "الديبلوماسية المستدامة"

LBCI
أخبار لبنان
14:22

باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان بملف النزوح وأحد شروط تسليم "الداتا" إعطاء إقامة لكل النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عين تراز ورشميا!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
08:05

الموت يُفجع زينة مكي

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة

LBCI
منوعات
05:05

إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!

LBCI
أخبار دولية
15:36

خفر السواحل الأميركي: حطام الغواصة يشير إلى حدوث "انفجار داخلي كارثي"

LBCI
منوعات
04:17

"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟

LBCI
خبر كاذب
05:02

توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
02:55

العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More