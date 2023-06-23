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وصفات أجنبية مميزة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير Fish Skewers Grill وAsian Salad (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-23 | 09:28
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وصفات أجنبية مميزة مع الشيف فادي زغيب... إليكم طريقة تحضير Fish Skewers Grill وAsian Salad (فيديو)
أطلّ الشيف فادي زغيب في حلقة جديدة من برنامج Morning Talk مع وصفتين مميزتين من المطبخ الأجنبي، بعيداً عن المأكولات اللبنانية التقليدية.
وحضّر الشيف فادي زغيب طبق Fish Skewers Grill الّذي يتألف من فيليه السمك ، كما حضّر سلطة آسيوية أو Asian Salad.
لتعلم وصفة Fish Skewers Grill مع Asian Salad على طريقة الشيف فادي زغيب
اضغطوا هنا
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عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
Morning Talk
وصفة
طبق
مأكولات أجنبية
Fish Skewers Grilled
Asian Salad.
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