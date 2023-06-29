على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "الفريكة بالدجاج" (فيديو)

في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي، أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين مع طبخة جديدة وهي "الفريكة بالدجاج".

إلى جانب طبق "الفريكة بالدجاج"، حضّر الشيف سلطة الحلوم والبطيخ المغطس بالعسل.