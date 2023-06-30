إلى عشاق الطبخ اللبناني... إليكم وصفة "الفاصوليا بالموزات" (فيديو)

يطلّ كلّ من الشيف فادي زغيب أو الشيف حنا طويل على جمهور برنامج Morning Talk الصباحي يومياً عبر شاشة الـLBCI مع وصفة جديدة.

وفي هذا السياق، أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن فقرة "مطبخ" اليومية،لمحبي عشاق المطبخ اللبناني، وصفة "الفاصوليا بالموزات".