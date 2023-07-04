إلى محبي "Cordon Bleu"... إليكم كيفية تحضير الوصفة (فيديو)

إلى محبي "Cordon Bleu"... إليكم كيفية تحضير الوصفة (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن فقرة "مطبخ" اليومية في برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI، وصفة الـ "Cordon Bleu".