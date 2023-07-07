"البرياني بالسمك"... تعلّموا الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

استهل الشيف فادي زغيب عطلة نهاية الأسبوع في فقرة "مطبخ" ضمن برنامج Morning Talk بوصفة "البرياني بالسمك" على طريقته الخاصة.

ومن أبرز منكهات هذا الطبق نذكر البهارات بشكل عام، والسمك وهو المكون الاساسي بالإضافة إلى الزبيب والجوز وعصير الحامض والفلفل الحارّ والبصل.