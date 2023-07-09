تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أطل الشيف حنا طويل، مرة جديدة، في فقرة المطبخ الصباحية ضمن برنامج Morning Talkعبر شاشة الـLBCI.