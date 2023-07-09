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تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-09 | 10:14
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تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
تعلّموا كيفية تحضير الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أطل الشيف حنا طويل، مرة جديدة، في فقرة المطبخ الصباحية ضمن برنامج Morning Talkعبر شاشة الـLBCI.
وحضّر الشيف وصفتي الفاهيتا بالدجاج والفاهيتا باللحمة.
لتعلّم كيفية تطبيق الوصفة
اضغطوا هنا
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