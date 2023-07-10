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وصفة سريعة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... هكذا أعدّ طبق "شيش برك" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-10 | 09:03
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وصفة سريعة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب... هكذا أعدّ طبق "شيش برك" (فيديو)
حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة "شيش برك" مع الأرز واللّبن.
وأعدّ الشيف في فقرة "مطبخ" ضمن البرنامج الصباحي مائدة غنيّة بالطبق المذكور، حيث أعدّه بطريقتين مختلفتين.
لتحضير وصفة "شيش برك" على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
Morning Talk
وصفة
شيش برك
الأرز
اللبن.
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