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o
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على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "راب الدجاج المسحب" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-11 | 08:15
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على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "راب الدجاج المسحب" (فيديو)
على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "راب الدجاج المسحب" (فيديو)
في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي، أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين مع وصفة جديدة وهي "راب الدجاج المسحب".
لتعلّم كيفية تحضير هذه الوصفة
إضغطوا هنا
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