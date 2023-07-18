إلى محبي "الأكل القاطع"... إليكم وصفة "اللوبية بزيت" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

لبّى الشيف فادي زغيب ذوق محبّي المأكولات الخالية من اللحوم، إذ حضّر في هذه الحلقة من Morning Talk طبقي "اللوبية بزيت" وسلطة الروكا مع الباذنجان.



وأعدّ الشيف وصفة "اللوبية بزيت" الشهيرة على المائدة اللبنانية.