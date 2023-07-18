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إلى محبي "الأكل القاطع"... إليكم وصفة "اللوبية بزيت" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-18 | 08:59
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إلى محبي "الأكل القاطع"... إليكم وصفة "اللوبية بزيت" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
لبّى الشيف فادي زغيب ذوق محبّي المأكولات الخالية من اللحوم، إذ حضّر في هذه الحلقة من Morning Talk طبقي "اللوبية بزيت" وسلطة الروكا مع الباذنجان.
وأعدّ الشيف وصفة "اللوبية بزيت" الشهيرة على المائدة اللبنانية.
لإعداد هذه الأطباق على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
اللحوم
Morning Talk
اللوبية بزيت
سلطة الروكا
الباذنجان
المائدة اللبنانية.
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