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إلى عشاق الريزوتو... إليكم هذه الوصفات الثلاث مع الشيف حنا طويل (فيديو)

إلى عشاق الريزوتو... إليكم هذه الوصفات الثلاث مع الشيف حنا طويل (فيديو)







لتحضيرها

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk ثلاث وصفات مختلفة للريزوتو.لتحضيرها اضغطوا هنا