"باربي باستا"... إليكم وصفة الباستا الوردية الشهيرة الّتي اجتاحت الإنترنت!

مع انتظار انطلاق فيلم "باربي" في دور السينما العالمية، استحوذ اللّون الوردي على مجلات الموضة وكلّ ما هو رائج خلال موسم الصيف الحالي، وصولاً إلى الأكل والشرب.

وأصبحت "الباستا الوردية" أو Pink Pasta متداولة على صفحات رواد الإنترنت وبخاصةٍ منصة تيك توك، ومعروفة بسهولة تطبيقها وشكلها الشهي المستوحى من شخصية "باربي" الشهيرة.

وللحصول على اللون الوردي الفاقع، يجب الاستعانة بالمكون الأساسي وهو الشمندر. إليكم المكونات الأخرى لتطبيق "الباربي باستا":

الشمندر، زيت الزيتون، الملح، جنبة الماسكربوني، حامض، ثوم، جبنة البارميجانو، الفلفل الأسود، الباستا والحبق للزينة.

يتم خلط المكونات في وعاء، ثم إضافة الباستا على الصلصة حتى تمتزج المكونات.

وتُقدّم "الباربي باستا" باردةً بعد تزيينها بالحبق، وألف صحة!

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