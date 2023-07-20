حضروا وصفة "الروستو مع البطاطا والخضار" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

وصفة "الروستو مع البطاطا والخضار" على طريقة الشيف فادي زغيب



حضّر الشيف فادي زغيب ضمن برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة "الروستو مع البطاطا والخضار" على طريقته الخاصة.