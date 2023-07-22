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الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-22 | 11:22
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الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية" (فيديو)
وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية"
حضّر الشيف حنا طويل ضمن برنامج Morning Talk وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية".
لمشاهدة كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ
إضغطوا هنا
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