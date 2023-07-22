الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية" (فيديو)

عالم الطبخ
2023-07-22 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة &quot;السمكة الحارّة الطرابلسية&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية" (فيديو)

وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية"

حضّر الشيف حنا طويل ضمن برنامج Morning Talk  وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية".
 
لمشاهدة كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ إضغطوا هنا.
 
 

آخر الأخبار

عالم الطبخ

وصفة

السمكة الحارّة الطرابلسية

مقلوبة الدجاج مع الخضار... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:56

عملية إجلاء من جزيرة رودس بالقوارب مع استعار الحرائق

LBCI
عالم الطبخ
11:22

الى محبي المأكولات البحرية... اليكم طريقة تحضير وصفة "السمكة الحارّة الطرابلسية" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:15

بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
10:56

صورة من ايطاليا الى الناقورة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:09

مقلوبة الدجاج مع الخضار... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
عالم الطبخ
2023-07-20

حضروا وصفة "الروستو مع البطاطا والخضار" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-07-19

"باربي باستا"... إليكم وصفة الباستا الوردية الشهيرة الّتي اجتاحت الإنترنت!

LBCI
عالم الطبخ
2023-07-19

إلى عشاق الريزوتو... إليكم هذه الوصفات الثلاث مع الشيف حنا طويل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-19

ستيفاني عطالله تتحوّل إلى "باربي" في أحدث جلسة تصوير (صور)

LBCI
آخر الأخبار
14:16

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 105 ملايين دولار بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

LBCI
منوعات
2023-07-21

الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

نواب الحاكم إلى الاستقالة... والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
02:35

فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:56

توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…

LBCI
السياحة في لبنان
13:30

أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:05

اغتصبها أثناء نومها وصوّر جريمته... وبعد اكتشاف الضحية للفيديو انتحرت!

LBCI
فنّ
02:07

نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"

LBCI
حال الطقس
02:52

لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

LBCI
منوعات
13:32

بعد حالة الذعر في برلين من "اللبؤة" الطليقة... الشرطة توقف البحث بخجل: الحيوان الطليق ليس لبؤة؟!

LBCI
امن وقضاء
06:22

اشتباك مسلّح بين الجيش ومطلوبين في بريتال

LBCI
فنّ
02:04

نجوى كرم تحبس الأنفاس بإطلالتها: مغرومة بحالي (صور)

LBCI
منوعات
02:36

انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

LBCI
فنّ
02:10

الليدي مادونا في إطلالةٍ برتقاليّة... تحوّلت إلى حديث المتابعين بصورتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More