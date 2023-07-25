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هل سمعتم بـ"فتّة الدجاج"؟ إليكم الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-25 | 09:55
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هل سمعتم بـ"فتّة الدجاج"؟ إليكم الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة الـ"فتة الدجاج والأرزّ" ضمن فقرة مطبخ.
وتُعرف الفتّة عادةً بالباذنجان أو بالحمص، إلا أن الشيف قرّر إعدادها بالدجاج. ويُمكن طبخها إما مع الأرز أو السلطة.
لتطبيق هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
فتة الدجاج
الأرز
سلطة
مطبخ.
حضروا وصفة "الفيتوتشيني الكريمية مع الستيك" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
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