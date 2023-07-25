هل سمعتم بـ"فتّة الدجاج"؟ إليكم الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة الـ"فتة الدجاج والأرزّ" ضمن فقرة مطبخ.

وتُعرف الفتّة عادةً بالباذنجان أو بالحمص، إلا أن الشيف قرّر إعدادها بالدجاج. ويُمكن طبخها إما مع الأرز أو السلطة.