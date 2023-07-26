على طريقة الشيف حنا طويل... وصفة السباغيتي بصلصة الطماطم والـ"بيني الفريدو" (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk وصفتي "السباغيتي بصلصة الطماطم" و"الباستا بيني الفريدو".

وأبرز المكونات التي استخدمها هي المعكرونة، صلصة الطماطم، الفطر، الجبنة، وغيرها.