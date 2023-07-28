القريدس بالكاري و Vol au Vent... إليكم الوصفتين مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفتين بعيدتين عن المطبخ اللبناني وهما الـ"vol au vent" والقريدس بالكاري.

وحضّر الشيف وصفة الـ"vol-au-vent" مع السبانخ وجبنة الشيدر، بينما تضمّن طبق القريدس بهارات الكاري والأرز الأصفر.