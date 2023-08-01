الأرزّ باللحم على الطريقة المكسيكية مع الشيف فادي زغيب... ستعشقون الوصفة! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk عبر شاشة الـLBCI وصفة الأرز باللحم على الطريقة المكسيكية.

وافتتح الشيف حلقة الثلاثاء بلفتة جميلة للجيش اللبناني وذلك بمناسبة عيده مع بداية شهر آب.