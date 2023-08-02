وصفتان لذيذتان لعشاق المطبخ الإيطالي... إليكم طريقة تحضير"البيتزا" و"سلطة الباستا" (فيديو)

وصفتان لذيذتان لعشاق المطبخ الإيطالي... إليكم طريقة تحضير"البيتزا" و"سلطة الباستا" (فيديو)



حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة يوم الاربعاء من Morning Talk وصفتي "البيتزا" و"سلطة الباستا".