طبّقوا وصفتي Tropical Chicken وCrepe Perdue مع الشيف فادي زغيب بهذه الطريقة! (فيديو)

خرج الشيف فادي زغيب عن عادات المطبخ اللبناني في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI، حيث أعدّ في الاستديو وصفتين استوحاهما من المطبخ الأجنبي.

وحضّر الشيف طبقي Tropical Chicken أو الدجاج الاستوائي مع Crepe Perdue.