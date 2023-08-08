طبق مميّز... سمك الأجاج المشوي مع الفتّوش على طريقة الشيف فادي زغيب الخاصة (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن حلقة يوم الثلاثاء من برنامج Morning Talk الّذي يُبثّ بشكلٍ يومي عبر شاشة الـLBCI طبقاً مميزاً يجمع بين الأكل اللبناني والمأكولات البحرية.

وحضّر الشيف طبق سمك الأجاج المشوي مع سطلة الفتّوش اللبنانية على طريقته الخاصة. كما حضّر بعجينة البقلاوة "جبنة البقلاوة".