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إليكم كيفية تحضير "سباغيتي مع كرات الدجاج" مع الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2023-08-11 | 08:30
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إليكم كيفية تحضير &quot;سباغيتي مع كرات الدجاج&quot; مع الشيف فادي زغيب
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إليكم كيفية تحضير "سباغيتي مع كرات الدجاج" مع الشيف فادي زغيب

إليكم كيفية تحضير "سباغيتي مع كرات الدجاج" مع الشيف فادي زغيب

حضّر الشيف حنا طويل في برنامج Morning Talk الصباحي طبق "سباغيتي مع كرات الدجاج".
 
لتعلّم كيفية تحضير هذه الوصفة اضغطوا هنا.
 

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