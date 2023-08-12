على طريقة الشيف حنا طويل... هكذا يتم إعداد طبق "الدجاج بالفول السوداني" (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk الّذي يُعرض يومياً عبر شاشة الـLBCI،وصفة الدجاج بالفول السوداني والأرز المطبوخ.