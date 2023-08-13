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"كرات الجبن"... وصفة شهية بطرق متعددة من تحضير الشيف حنا طويل!
عالم الطبخ
2023-08-13 | 11:10
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"كرات الجبن"... وصفة شهية بطرق متعددة من تحضير الشيف حنا طويل!
"كرات الجبن"... وصفة شهية بطرق متعددة من تحضير الشيف حنا طويل!
حضّر الشيف حنا طويل في برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "كرات الجبن" بطرق متعددة.
لتعلّم كيفية تحضير هذه الوصفة
اضغطوا هنا
.
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