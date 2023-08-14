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تعلموا كيفية تحضير أرز الكزبرة والليمون مع أفخاذ الدجاج مع الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2023-08-14 | 08:33
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تعلموا كيفية تحضير أرز الكزبرة والليمون مع أفخاذ الدجاج مع الشيف فادي زغيب
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تعلموا كيفية تحضير أرز الكزبرة والليمون مع أفخاذ الدجاج مع الشيف فادي زغيب

تعلموا كيفية تحضير أرز الكزبرة والليمون مع أفخاذ الدجاج مع الشيف فادي زغيب

حضّر الشيف فادي زغيب في برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "أرز الكزبرة والليمون مع أفخاذ الدجاج".
 
لتعلّم كيفية تحضير هذه الوصفة اضغطوا هنا.

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