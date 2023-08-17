عجينة الـ Burritos باللحم والبطاطا مع الشيف فادي زغيب... من أشهى الأطباق! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي Morning Talk وصفة عجينة الـ Burritos باللحم مع البطاطا.