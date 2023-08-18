طبقان مميزان..."سومو فريكاسي" و"سلطة القريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

طبقان مميزان..."سومو فريكاسي" و"سلطة القريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن حلقة يوم الجمعة من برنامج Morning Talk طبقان لمحبي المأكولات البحرية.

فخضّر طبق "سومو فريكاسي" و"سلطة القريدس" مع مكونات أخرى شهية.