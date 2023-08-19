"كوسا أبلما بصلصة الطماطم مع الأرز"...وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل

"كوسا أبلما بصلصة الطماطم مع الأرز"...وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل

حضّر الشيف حنا طويل في حلقة يوم السبت من برنامج Morning Talk الصباحي على شاشة الـ LBCI وصفة " كوسا أبلما بصلصة الطماطم مع الأرز" المميزة.