الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الكباب بالفستق الحلبي"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2023-08-21 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الكباب بالفستق الحلبي&quot;... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"الكباب بالفستق الحلبي"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

"الكباب بالفستق الحلبي"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين في حلقة  Morning Talk  وحضر وصفة "الكباب بالفستق الحلبي".

لتحضير الوصفة اضغطوا هنا.
 

آخر الأخبار

عالم الطبخ

بالفستق

الحلبي"...

لذيذة

طريقة

الشيف

(فيديو)

"كوسا أبلما بصلصة الطماطم مع الأرز"...وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:46

بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
10:42

من خلال اختبار بول... يمكن قريبًا تشخيص السرطان ذاتيًا!

LBCI
منوعات
10:37

الحكم بحق لوسي ليتبي صدر... ما هو مصير سفاحة الأطفال الأكثر إنتاجًا في التاريخ البريطاني؟

LBCI
أخبار دولية
10:26

الاحتجاجات تتواصل لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام في جنوب سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-08-19

"كوسا أبلما بصلصة الطماطم مع الأرز"...وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل

LBCI
عالم الطبخ
2023-08-18

طبقان مميزان..."سومو فريكاسي" و"سلطة القريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
عالم الطبخ
2023-08-17

عجينة الـ Burritos باللحم والبطاطا مع الشيف فادي زغيب... من أشهى الأطباق! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-08-16

إليكم كيفية تحضير وصفة الـ"Beef Rolls" الشهية مع الشيف حنا طويل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:12

خبر "طرد محمد رمضان من منزل عادل امام" يشعل الانترنت.. فهل فعلها الزعيم مع النمبر وان؟

LBCI
فنّ
2023-01-08

"مفاجأة التفاؤل" قريباً... قصيدة "محاولة تشكيلية لرسم بيروت" بصوت ماجدة الرومي

LBCI
صحف اليوم
2023-08-19

نائب رئيس بلدية الكحالة لـ"النهار": لن نسلّم أحداً... والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان "الصح"

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-19

بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:24

كنعاني: إيران حددت إطارا زمنيا لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة والافراج عن الأموال الايرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
04:07

فياض للـLBCI: خطة الكهرباء ناجحة ومناقصة الفيول شرعية.. وهذا ما كشفه عن اجتماعه مع وسيم منصوري

LBCI
أخبار لبنان
03:47

شهيب من السراي: ميقاتي حريص على نجاح العام الدراسي المقبل

LBCI
رياضة
14:12

حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار

LBCI
رياضة
14:08

اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ

LBCI
رياضة
13:56

اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

راحوا…وتركوا زبالتن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:56

"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)

LBCI
منوعات
12:58

أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
15:50

طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!

LBCI
فنّ
11:38

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

LBCI
منوعات
12:32

حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)

LBCI
حال الطقس
02:19

الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
01:40

سلامة وضع معلومات حساسة في "فلاش ميموري" وأودعها في الخارج... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"

LBCI
أمن وقضاء
05:17

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More