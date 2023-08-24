طبق "اسكالوب بلحم البقر" و"السلطة الروسية" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

طبق "اسكالوب بلحم البقر" و"السلطة الروسية" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الخميس من برنامج Morning Talk الصباحي طبق "اسكالوب بلحم البقر" و"السلطة الروسية" المعروفة بـ Salade Russe.