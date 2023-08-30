وصفة سهلة ولذيذة... هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "النوي مع الدجاج" (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "النوي" مع الدجاج.

واستخدم الشيف مكونات سهلة وأهمها المعكرونة والصلصة البيضاء والدجاج والفطر.