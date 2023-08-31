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طريقة تحضير ولا أسهل... إليكم وصفة "الدجاج مع الخضار بالعجين"! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-08-31 | 10:40
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طريقة تحضير ولا أسهل... إليكم وصفة "الدجاج مع الخضار بالعجين"! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي طبق الدجاج مع الخضار بالعجين.
وفي خطواتٍ سهلة، قدّم الشيف فادي تفاصيل تحضير الطبق المذكور، مُستخدماً عجينة الـPuff Pastry المتوفرة في المتاجر.
لتحضير الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
الشيف فادي زغيب
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مطبخ
الدجاج
الخضار
عجين
Puff Pastry.
وصفة سهلة ولذيذة... هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "النوي مع الدجاج" (فيديو)
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