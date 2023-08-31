طريقة تحضير ولا أسهل... إليكم وصفة "الدجاج مع الخضار بالعجين"! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي طبق الدجاج مع الخضار بالعجين.

وفي خطواتٍ سهلة، قدّم الشيف فادي تفاصيل تحضير الطبق المذكور، مُستخدماً عجينة الـPuff Pastry المتوفرة في المتاجر.