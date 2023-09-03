وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة نهار الأحد من برنامج Morning Talk الصباحي، وصفة "ستروغونوف قريدس".

واستخدم الشيف مكونات مثل البطاطا الحلوة، والفطرالعادي والمجفف.