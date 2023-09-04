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"قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا"...وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

"قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا"...وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الاثنين من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا". لتعلّم تطبيق الوصفتين كاملتين، اضغطوا هنا