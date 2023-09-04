الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا"...وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-04 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا"...وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
"قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا"...وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الاثنين من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "قريدس بالأناناس وجوز الهند مع الأرز" و"سلطة الكينوا".
لتعلّم تطبيق الوصفتين كاملتين،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
قريدس
طبخ
أرز
سلطة
وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
11:55
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
منوعات
11:55
بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)
0
أخبار لبنان
11:46
تيمور جنبلاط: تحية للراعي على موقفه الحكيم
أخبار لبنان
11:46
تيمور جنبلاط: تحية للراعي على موقفه الحكيم
0
أخبار لبنان
11:27
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة
أخبار لبنان
11:27
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة
0
امن وقضاء
11:01
هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع
امن وقضاء
11:01
هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-09-03
وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-03
وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-02
تعلموا كيفية تحضر وصفة Beef Bourguignon على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2023-09-02
تعلموا كيفية تحضر وصفة Beef Bourguignon على طريقة الشيف حنا طويل
0
عالم الطبخ
2023-09-01
وصفتان لذيذتان..." الدجاج بالجبن" و" سلطة السبانخ مع اليقطين": اليكم الطريقة! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-01
وصفتان لذيذتان..." الدجاج بالجبن" و" سلطة السبانخ مع اليقطين": اليكم الطريقة! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-08-31
طريقة تحضير ولا أسهل... إليكم وصفة "الدجاج مع الخضار بالعجين"! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-08-31
طريقة تحضير ولا أسهل... إليكم وصفة "الدجاج مع الخضار بالعجين"! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:34
بعدما غنّت "كلب ابن 600 كلب".. منع سارة زكريا من الغناء نهائيّاً في مصر
فنّ
05:34
بعدما غنّت "كلب ابن 600 كلب".. منع سارة زكريا من الغناء نهائيّاً في مصر
0
فنّ
2023-09-01
ميريام فارس تطبّق الفيلتر الجديد على ابنها دايف.. نسخة مصغّرة عن والدته! (صور)
فنّ
2023-09-01
ميريام فارس تطبّق الفيلتر الجديد على ابنها دايف.. نسخة مصغّرة عن والدته! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
International Bubble Spectacular العرض الذي ينتظره الجميع وصل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
International Bubble Spectacular العرض الذي ينتظره الجميع وصل إلى لبنان
0
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
حال الطقس
2023-01-26
منخفض جوّي قريبا...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
أخبار لبنان
07:59
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
0
أخبار لبنان
06:46
منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار
أخبار لبنان
06:46
منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار
0
أخبار دولية
06:43
كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"
أخبار دولية
06:43
كنعاني تطرق إلى مهام عنايتي في السعودية... "طهران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
تقارير نشرة الاخبار
14:23
لبنان الثقافة: راجع En Arrière
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
تقارير نشرة الاخبار
14:07
محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
تقارير نشرة الاخبار
13:58
جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
فنّ
14:15
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
2
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
خبر عاجل
05:41
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
3
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
منوعات
12:41
أنهت علاقتها مع صديقتها العزباء بسبب ما فعلته سراً مع زوجها...اليكم ما حصل!
4
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:25
كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
فنّ
05:20
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
فنّ
05:20
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
6
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
منوعات
15:31
بعد اصابته بـ6 طلقات نارية...مجرم مخضرم يتوسل إلى الله ليغفر له: "أنا آسف على كل ذنوبي!"
7
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
خبر عاجل
12:38
جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة
8
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
فنّ
06:40
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More