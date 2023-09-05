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"American Whole Chicken"... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2023-09-05 | 09:59
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&quot;American Whole Chicken&quot;... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب
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"American Whole Chicken"... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب

وصفة "American Whole Chicken"

حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة يوم الثلاثاء من برنامج Morning Talk الصباحي على شاشة الـLBCI وصفة "American Whole Chicken".
 
لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا.

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