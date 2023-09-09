إلى عشاق المطبخ الصيني... إليكم هذه الخطوات لتحضير طبق "الدجاج بالكاجو" (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk ضمن فقرة "مطبخ" طبق الدجاج بالكاجو على الطريقة الصينية.