وصفة لذيذة... تعلموا تطبيق "بيف بيكاتا" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي طبق "بيف بيكاتا".

وحضّر الشيف شطيرة أو سندويش لذيذ مع أطباق جانبية غنية.