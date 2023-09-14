بطريقة مميزة... إليكم وصفة "غراتان الأرض شوكي" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "غراتان الأرض شوكي".

وتتضمن هذه الوصفة المكونات التالية: كريما، بطاطا، أرض شوكي، بصل، ثوم، وكرافس. وهذا الطبق خالي من الدجاج واللحم، ما يجعله مناسبا للنباتيين.