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بطريقة مميزة... إليكم وصفة "غراتان الأرض شوكي" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-14 | 10:01
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بطريقة مميزة... إليكم وصفة "غراتان الأرض شوكي" (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "غراتان الأرض شوكي".
وتتضمن هذه الوصفة المكونات التالية: كريما، بطاطا، أرض شوكي، بصل، ثوم، وكرافس. وهذا الطبق خالي من الدجاج واللحم، ما يجعله مناسبا للنباتيين.
لتحضير وصفة "غراتان الأرض شوكي" على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
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الشيف فادي زغيب
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Morning Talk.
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