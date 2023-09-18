إليكم وصفة "تندرلوين ستيك"... على الطريقة الإسبانية (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" طبق "تندرلوين ستيك" ولكن على الطريقة الإسبانية.

واستخدم الشيف مجموعة من المكونات أبرزها البطاطا، البندورة، الفليفلة الحمراء، شرائح Bacon، جبنة شيدر مبروشة، سمسم حبّ والبيض.