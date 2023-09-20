إلى عشاق "الملوخية"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في فقرة "مطبخ" من برنامج Morning Talk الصباحي الّذي يُعرض يومياً عبر شاشة الـLBCI طبق الملوخية المشهور على الصعيد اللبناني.

واستخدم الشيف المكونات الأساسية لتحضير الطبق، المحبوب من العديد من الأشخاص، ومنها الدجاج المسلوق ونبتة الملوخية والبصل والخلّ.