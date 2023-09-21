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"كباب المعجوقة"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2023-09-21 | 10:06
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&quot;كباب المعجوقة&quot;... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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"كباب المعجوقة"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

"كباب المعجوقة"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب على المشاهدين في حلقة  Morning Talk  وحضر وصفة " كباب المعجوقة ".

لتحضير الوصفة اضغطوا هنا.
 

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