الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللحمة مع البصل وصلصة الترياكي... اعتمدوا تحضيرها بهذه الطريقة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-24 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اللحمة مع البصل وصلصة الترياكي... اعتمدوا تحضيرها بهذه الطريقة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في فقرة "مطبخ" ضمن برنامج Morning Talk الصباحي طبق اللحمة مع البصل بصلصة الترياكي الآسيوية.
وحضّر الشيف الوصفة على طريقتين مختلفتين ويمكن أن تؤكل إما في الساندويش أو مع الأرز الأبيض والمطيبات.
لإعداد هذه الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
اللحمة
البصل
صلصة الترياكي
الشيف حنا طويل
برنامج
Morning Talk
وصفة
طبق.
إليكم وصفة الـ"Papillote Salmon" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-09-23
إليكم وصفة الـ"Papillote Salmon" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-23
إليكم وصفة الـ"Papillote Salmon" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-20
إلى عشاق "الملوخية"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-20
إلى عشاق "الملوخية"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-13
وصفة لذيذة... تعلموا تطبيق "بيف بيكاتا" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-13
وصفة لذيذة... تعلموا تطبيق "بيف بيكاتا" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-03
وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-03
وصفة "ستروغونوف قريدس" اللذيذة...على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-09-23
إليكم وصفة الـ"Papillote Salmon" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-23
إليكم وصفة الـ"Papillote Salmon" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-22
"أبلما الدجاج"... تعلّموا الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-22
"أبلما الدجاج"... تعلّموا الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-21
"كباب المعجوقة"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-21
"كباب المعجوقة"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-20
إلى عشاق "الملوخية"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-20
إلى عشاق "الملوخية"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-22
نسب مرعبة لما تسببه المولدات من ملوثات سرطانية
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-22
نسب مرعبة لما تسببه المولدات من ملوثات سرطانية
0
منوعات
2023-09-12
توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!
منوعات
2023-09-12
توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!
0
أخبار دولية
2023-09-23
إنهيار طريق سريع في السويد
أخبار دولية
2023-09-23
إنهيار طريق سريع في السويد
0
أخبار دولية
00:45
وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول
أخبار دولية
00:45
وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:13
باسيل: التيار ليس ضد أي حوار نافع ولن يكون شريكا بأي معادلة فشل
أخبار لبنان
07:13
باسيل: التيار ليس ضد أي حوار نافع ولن يكون شريكا بأي معادلة فشل
0
أخبار لبنان
04:42
فضل الله: الخارج لا يستطيع أن يفرض رئيسًا على الشعب... وماذا تعني الجلسات المفتوحة؟
أخبار لبنان
04:42
فضل الله: الخارج لا يستطيع أن يفرض رئيسًا على الشعب... وماذا تعني الجلسات المفتوحة؟
0
أخبار لبنان
01:19
الراعي: الكنيسة لن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية
أخبار لبنان
01:19
الراعي: الكنيسة لن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية
0
أخبار دولية
15:38
وزير الخارجية السعودي: ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي
أخبار دولية
15:38
وزير الخارجية السعودي: ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
اهلا بكم الى الشرق الأوسط الجديد.. تعرفوا اليه
تقارير نشرة الاخبار
14:48
اهلا بكم الى الشرق الأوسط الجديد.. تعرفوا اليه
0
أخبار لبنان
14:36
هكذا يمضي الشباب العرب ايامهم في لبنان !
أخبار لبنان
14:36
هكذا يمضي الشباب العرب ايامهم في لبنان !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الكلمة لكريستيانو رونالدو في كلاسيكو بطولة الدوري السعودي
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الكلمة لكريستيانو رونالدو في كلاسيكو بطولة الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
أرقام الإستيراد تتراجع مع تراجع الإستهلاك
تقارير نشرة الاخبار
14:26
أرقام الإستيراد تتراجع مع تراجع الإستهلاك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مؤشر الحرائق اليومي... أي مناطق قد تتعرض لخطر الحرائق؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مؤشر الحرائق اليومي... أي مناطق قد تتعرض لخطر الحرائق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:12
هل يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل؟
حال الطقس
01:12
هل يضرب لبنان منخفض جوي الاسبوع المقبل؟
2
صحف اليوم
23:50
الحركة القطرية تتكثّف... وطرحٌ لهذا الاسم رئاسيا (الديار)
صحف اليوم
23:50
الحركة القطرية تتكثّف... وطرحٌ لهذا الاسم رئاسيا (الديار)
3
خبر عاجل
12:39
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من بيروت: الموقف السعودي يشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني وسوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس
خبر عاجل
12:39
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من بيروت: الموقف السعودي يشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني وسوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس
4
تقارير نشرة الاخبار
14:48
اهلا بكم الى الشرق الأوسط الجديد.. تعرفوا اليه
تقارير نشرة الاخبار
14:48
اهلا بكم الى الشرق الأوسط الجديد.. تعرفوا اليه
5
أمن وقضاء
04:32
أمن الدولة: توقيف المتهم الرئيسي في جريمة قتل زياد المصري
أمن وقضاء
04:32
أمن الدولة: توقيف المتهم الرئيسي في جريمة قتل زياد المصري
6
منوعات
13:02
بعد تعرضها للتنمر والنبذ في المدرسة... مراهقة تقدم على الانتحار ووالدها المفجوع يعلّق: قلوبنا تتحطم!
منوعات
13:02
بعد تعرضها للتنمر والنبذ في المدرسة... مراهقة تقدم على الانتحار ووالدها المفجوع يعلّق: قلوبنا تتحطم!
7
خبر عاجل
12:35
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون ابطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
12:35
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون ابطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
8
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
منوعات
07:44
خبر مُفجع... وفاة زوجة لاعب كرة قدم مشهور بعد 3 أشهر من زواجهما: "أحبك إلى الأبد" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More