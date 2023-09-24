اللحمة مع البصل وصلصة الترياكي... اعتمدوا تحضيرها بهذه الطريقة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في فقرة "مطبخ" ضمن برنامج Morning Talk الصباحي طبق اللحمة مع البصل بصلصة الترياكي الآسيوية.

وحضّر الشيف الوصفة على طريقتين مختلفتين ويمكن أن تؤكل إما في الساندويش أو مع الأرز الأبيض والمطيبات.