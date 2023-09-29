وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا كيفية تحضير Chicken Lollipop (فيديو)

وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا كيفية تحضير Chicken Lollipop (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الجمعة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة Chicken Lollipop مع صلصة الباربكيو والبافلو.

كما حضّر أيضاً البيستو مع الأرز.