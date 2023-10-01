Dorade en crôute feuilletée...وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

Dorade en crôute feuilletée...وصفة لذيذة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)



أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة الأحد من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة لذيذة ومميزة، وهي “Dorade en crôute feuilletée”.